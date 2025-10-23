В Италии назвали Хайкина лучшим в составе «Буде-Глимт» в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов

23 октября, 16:20
В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» победил «Буде-Глимт» со счетом 3:1. Игра состоялась 22 октября.
Весь матч в составе норвежской команды провел 30-летний российский голкипер Никита Хайкин.
Итальянские спортивные СМИ, освещающие все игры Лиги чемпионов, высоко оценили выступление вратаря, особенно с учетом итогового результата. Издание La Gazzetta dello Sport поставило Хайкину 6,5 балла — это лучший результат среди футболистов норвежского клуба. Corriere dello Sport ограничилось оценкой 6 баллов.
Следующую встречу в Лиге чемпионов «Буде-Глимт» проведет дома с «Монако» 4 ноября.
TORO
Румын, не?
23.10.2025
Timka1401
3 банки и лучший ? че за бред ? дырявый он
23.10.2025
Валерий Карабаев
ну и нахрена нам этот еврей?
23.10.2025
shpasic
ну и?
23.10.2025