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В Италии не считают Худякова виновником поражения «Штурма» в Лиге чемпионов

Георгий Кудинов
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В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Штурм» 11 декабря уступил в гостях «Лиллю» (2:3). Ворота австрийской команды защищал 20-летний россиянин Даниил Худяков. Несмотря на много пропущенных мячей, все три ведущих итальянских спортивных СМИ отметили, что вины голкипера в них нет.

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport оценили игру Худякова на 6,0 по десятибалльной школе.

После этого поражения «Штурм», имеющий в активе всего 3 очка, практически потерял шансы на выход в плей-офф. В оставшихся двух встречах общего этапа ЛЧ клуб сыграет на выезде с «Аталантой» (21 января) и дома с «Лейпцигом» (29 января).

Даниил Худяков
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Штурм
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