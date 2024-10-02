В Италии оправдывают Доннарумму за ошибки в матче с «Арсеналом»

Ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport признало ошибки голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2), но оправдало их.

Издание пишет, что в первом случае «вратарь ошибся на выходе», однако добавляет: «Нужно подчеркнуть, что его бросили на произвол судьбы, так как автор гола смог пробить без помех».

По мнению La Gazzetta dello Sport, «второй пропущенный мяч не является бесспорной ошибкой».

В результате Доннарумма получил от La Gazzetta dello Sport оценку 5,5. Это наивысший балл в команде, который есть еще у трех футболистов. Всем остальные заработали только 5,0.