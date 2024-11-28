Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:10

«Худяков принес удачу «Штурму». В Италии отреагировали на дебют голкипера в Лиге чемпионов

В Италии отреагировали на дебют Худякова в Лиге чемпионов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

Австрийский «Штурм» одержал 27 ноября победу со счетом 1:0 над испанской «Жироной».

В этом поединке 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в стартовом составе «Штурма» впервые вышел российский голкипер Даниил Худяков.

Матч из Клагенфурта, где «Штурм» проводит домашние матчи ЛЧ, транслировался в прямом эфире одного из каналов итальянского концерна Sky Sport. Комментатор заострил в начале поединка внимание на дебюте Худякова в Лиге чемпионов, а после финального свистка отметил, что экс-игрок «Локомотива» принес «Штурму» удачу в виде первой победы в турнире.

La Gazzetta dello Sport поставила 20-летнему россиянину оценку 6.5. Corriere dello Sport и Tuttosport оценили его игру на 6.0.

Свой следующий поединок «Штурм», имеющий 3 очка, проведет в гостях против французского «Лилля» 11 декабря.

Даниил Худяков

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Сегодня
Вчера
Неделя