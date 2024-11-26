В Италии считают, что Сафонов не сыграет за «ПСЖ» против «Баварии»

По мнению всех трех ведущих спортивных СМИ Италии российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнет сегодняшний выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги с «Баварией» на скамейке запасных.

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport, представившие свои версии стартового состава парижского клуба, включили в число первых одиннадцати своего соотечественника Джанлуиджи Доннарумму — как и перед предыдущей встречей в ЛЧ с «Атлетико». 14 ноября голкипер провел на ноль игру Лиги наций Бельгия — Италия (0:1), но затем пропустил состоявшийся 17 ноября матч с Францией (1:3) из-за недомогания.

Сафонов же не пропустил в последнем туре Лиги 1 — 22 ноября «ПСЖ» разгромил дома «Тулузу» (3:0).

Встреча «Бавария» — «ПСЖ» начнется в Мюнхене в 23.00 по московскому времени.