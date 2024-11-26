Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:09

В Италии считают, что Сафонов не сыграет за «ПСЖ» против «Баварии»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

По мнению всех трех ведущих спортивных СМИ Италии российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнет сегодняшний выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги с «Баварией» на скамейке запасных.

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport, представившие свои версии стартового состава парижского клуба, включили в число первых одиннадцати своего соотечественника Джанлуиджи Доннарумму — как и перед предыдущей встречей в ЛЧ с «Атлетико». 14 ноября голкипер провел на ноль игру Лиги наций Бельгия — Италия (0:1), но затем пропустил состоявшийся 17 ноября матч с Францией (1:3) из-за недомогания.

Сафонов же не пропустил в последнем туре Лиги 1 — 22 ноября «ПСЖ» разгромил дома «Тулузу» (3:0).

Встреча «Бавария» — «ПСЖ» начнется в Мюнхене в 23.00 по московскому времени.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Вырвавшийся из загона бык мог стать причиной гибели девушки в Красноярском крае
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Сегодня
Вчера
Неделя