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Сегодня, 12:18

В Италии считают, что Сафонов стал реальным конкурентом Доннаруммы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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Все три ведущих итальянских спортивных СМИ (La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere dello Sport) в своих версиях ориентировочных составов «ПСЖ» на сегодняшний матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» поставили в ворота парижского гранда Джанлуиджи Доннарумму.

При этом Corriere dello Sport в своем материале, предваряющем игру, акцентирует внимание на том, что российский голкипер французской команды Матвей Сафонов в последнее время существенно повысил уровень доверия со стороны главного тренера Луиса Энрике и превратился в реального конкурента Доннаруммы.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в июне 2024 года. Российский голкипер провел 4 матча за парижан во всех турнирах, пропустил 2 гола и отыграл 2 встречи на ноль.

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико» состоится в среду, 6 ноября, и начнется в 23.00 (мск).

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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