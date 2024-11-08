Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:38

В португальской газете сожалеют об ошибочном обозначении Трубина россиянином

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара прокомментировал «СЭ» инцидент с ошибкой в национальности голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

Издание выпустило материал, посвященный комментарию игрока после поражения в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1), где Трубин был указан как «российский вратарь». Позднее ошибка была исправлена.

«Очень сожалею об этом. Должен сказать, что это грубая ошибка», — заявил Вара «СЭ».

23-летний футболист в соцсетях отреагировал на эту ситуацию, написав: «Для всех СМИ — я украинец».

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. Ранее он играл за донецкий «Шахтер».

ФК Бенфика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Перед дуэлью с Дзюбой Станкович лишился лидеров. Что происходит в «Спартаке» накануне матча с «Акроном»
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Сегодня
Вчера
Неделя