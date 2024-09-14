В РФС считают неадекватным отказ киевского «Динамо» от рукопожатий с «Партизаном»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что отказ футболистов киевского «Динамо» от рукопожатий с игроками белградского «Партизана» перед матчем квалификации Лиги чемпионов является неадекватным поведением.

«Цензурных слов сложно найти. Мне кажется, что это неадекватно», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В июле главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что игроки отказались от рукопожатий и других символических мероприятий с футболистами «Партизана» из-за участия клуба из Белграда в товарищеском турнире в Москве. «Партизан» уступил «Динамо» по сумме двух встреч, игроки «Динамо» перед началом первого матча не стали жать руки футболистам «Партизана», отбивая им вместо этого кулак.

Летом «Партизан» принимал участие в Братском кубке в Москве, в котором также играли белградский ОФК, московские ЦСКА и «Динамо».