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Сегодня, 13:56

В ролике УЕФА о новом формате жеребьевки Лиги чемпионов был замечен российский флаг

Игнат Заздравин
Корреспондент
Скриншот видео с сайта УЕФА.
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В видео УЕФА о новом формате жеребьевки Лиги чемпионов попал российский флаг.

21 августа УЕФА опубликовал ролик с объяснением нового формата жеребьевки Лиги чемпионов с помощью компьютера. В одном из фрагментов видео во время генерации одной из случайных команд появляется российский флаг.

Жеребьевка первой Лиги чемпионов в новом формате состоится 29 августа в Монако. В новом розыгрыше впервые сыграют 36 команд, которые будут выступать в единой турнирной таблице вместо традиционного группового турнира.

Российские команды отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.

Футбол
УЕФА
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