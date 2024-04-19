В следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют минимум пять итальянских команд

В четверг «Рома» и «Аталанта» вышли в полуфинал Лиги Европы, а «Фиорентина» — Лиги конференций. Таким образом, в следующем сезоне Лиги чемпионов примут участие пять клубов серии А.

Чемпионат Италии получил пятую путевку благодаря попаданию в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА — это одно из нововведений нового формата Лиги чемпионов, который с сезона-2024/25 предусматривает увеличение числа участников с 32 до 36.

Примечательно, что в следующем сезоне Лиги чемпионов могут сыграть шесть итальянских команд: если «Аталанта» или «Рома» станет победителем Лиги Европы, но финиширует в серии А ниже пятого места. Сейчас римляне занимают пятую строчку, а бергамаски — шестую.