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Лига чемпионов

Сегодня, 16:16

В следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют минимум пять итальянских команд

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В четверг «Рома» и «Аталанта» вышли в полуфинал Лиги Европы, а «Фиорентина» — Лиги конференций. Таким образом, в следующем сезоне Лиги чемпионов примут участие пять клубов серии А.

Чемпионат Италии получил пятую путевку благодаря попаданию в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА — это одно из нововведений нового формата Лиги чемпионов, который с сезона-2024/25 предусматривает увеличение числа участников с 32 до 36.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; продолжат выступление в&nbsp;Лиге Европы. Италия получила пятую путевку в Лигу чемпионов. «Аталанта» поборется за нее и еще за два трофея

Примечательно, что в следующем сезоне Лиги чемпионов могут сыграть шесть итальянских команд: если «Аталанта» или «Рома» станет победителем Лиги Европы, но финиширует в серии А ниже пятого места. Сейчас римляне занимают пятую строчку, а бергамаски — шестую.

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