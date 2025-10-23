В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов установили рекорд результативности

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 был установлен рекорд результативности, сообщает пресс-служба УЕФА.

В 18 матчах 21—22 октября команды забили в общей сложности 71 гол. Предыдущий рекорд (67 голов в 18 играх) был установлен в пятом туре общего этапа в сезоне-2024/25 и повторен в первом туре нынешнего сезона.

Впервые в истории Лиги чемпионов за один тур забили более 70 голов.

В турнирной таблице текущего розыгрыша Лиги чемпионов лидирует «ПСЖ», который забил 13 голов и набрал девять очков. У идущей второй «Баварии» тоже девять очков и 12 забитых голов. Третье место занимает «Интер» (девять очков, девять голов).