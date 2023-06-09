В Турции заверили, что не допустят беспорядков в Стамбуле, как это было на финале Лиги чемпионов в Париже

Вице-президент Турецкой федерации футбола Нукет Куджукель Эзберджи рассказал о подготовке к финалу Лиги чемпионов в Стамбуле.

«Это Стамбул, и город привык принимать международные мероприятия не только в спортивной, но и в политической сфере. Ничего опасного не произойдет. Все будет безопасно и гладко, мы будем гордиться этим. Конечно, после того, что было в Париже, все опубликованные отчеты о том, что произошло, были для нас отличным ориентиром. Поэтому мы не хотим повторения. Все наши отделы полиции и руководство работали вместе с УЕФА, так что мы все готовы», — приводит слова Эзберджи BBC Sport со ссылкой на World Service Sport.

Начало финала Лиги чемпионов-2022 в Париже было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английской команды, пытавшихся прорваться на стадион.

30 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.