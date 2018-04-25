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Лига чемпионов

25 апреля 2018, 12:00

В УЕФА шокированы нападением на фаната "Ливерпуля" перед матчем Лиги чемпионов

Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
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УЕФА выступит с критикой в адрес фанатов "Ромы", которые перед началом первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" напали на болельщика английской команды. Сама встреча, состоявшаяся 24 апреля в Ливерпуле, завершилась победой "красных" со счетом 5:2.

До стартового свистка фанаты итальянского клуба избили ирландского болельщика команды-соперника. Поклонник мерсисайдцев был госпитализирован с травмой головы, его состояние оценивается как критическое. "Ливерпуль", комментируя случившееся, пообещал помочь в лечении своего болельщика.

"УЕФА шокирован столь подлым нападением перед матчем Лиги чемпионов, - приводит BBC заявление УЕФА, - Все наши мысли сейчас с пострадавшим и его семьей. Тем, кто так подло напал, не место в футболе. Уверены, что власти оценят их действия по всей строгости закона".

Отметим, что эта стычка с участием болельщиков двух команд не была единственной. Также в Ливерпуле состоялась массовая стычка фанатов английского и итальянского клубов. Один из ее участников также был отправлен в больницу.

Отметим, что в общей сложности британская полиция задержала семерых участников беспорядков.

Второй матч между "Ромой" и "Ливерпулем" пройдет 2 мая в Риме. Начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Рома
УЕФА
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