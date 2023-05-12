В УЕФА заявили, что финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет 10 июня в Стамбуле.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы УЕФА.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон из-за беспорядков в Турции.

В полуфинал турнира вышли «Манчестер Сити», «Реал», «Милан» и «Интер».