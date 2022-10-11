В «Ювентусе» рассказали о будущем Аллегри после поражения от «Маккаби»

Сегодня, 23:00
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о будущем главного тренера клуба Массимилиано Аллегри после поражения «Маккаби» (0:2) в групповом турнире Лиги чемпионов.
«Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера по ходу сезона. Аллегри — тренер «Ювентуса» и останется им. Мы всегда принимаем решения в конце сезона», — передает слова Аньелли инсайдер Николо Скира.
«Юве» занимает третье место в группе H Лиги чемпионов, отставая от «Бенфики», которая идет второй, на 4 очка.
Следующий матч в ЛЧ туринцы проведут на выезде 25 октября против португальского клуба.
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