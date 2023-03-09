Вагнер: «Бавария» показала не самую лучшую игру в ответном матче с «ПСЖ»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» показала не самую лучшую игру, но с оборонительными действиями она справилась хорошо. Во втором тайме особенно можно было почувствовать то, как она стремилась снять все вопросы. «Пари Сен-Жермен» ничего не смог добиться во втором тайме", — цитирует пресс-служба УЕФА Вагнера.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.