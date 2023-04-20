Гладилин: «Миланское дерби в ЛЧ выиграет тот тренер, который лучше подготовит свою команду»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов, где сыграют «Милан» и «Интер».

«Сложно предсказать исход, оба состава сильные. И с одной, и, с другой стороны, много исполнителей высокого класса и в атаке, и в середине. Шансы равны, здесь будет играть роль удача и то, кто из тренеров лучше подведет свою команду к игре», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

Первый матч состоится 10 мая, начало — 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 16 мая.