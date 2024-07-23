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Сегодня, 12:12

Валуев считает странным отказ игроков киевского «Динамо» пожимать руки футболистам сербского «Партизана»

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление киевского «Динамо» об отказе украинского клуба от рукопожатий с футболистами сербского «Партизана» перед матчами квалификации Лиги чемпионов.

Ранее об этом заявил главный тренер киевлян Александр Шовковский. Причиной этого решения стало участие сербского клуба в Братском Кубке-2024, который проходил в Москве.

«Странно. Согласно логике этих динамовцев сербам не пристало жать руки людям из страны, где только ленивые не зигуют на футбольных матчах», — сказал Валуев «СЭ».

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Партизаном» пройдет 23 июля в польском городе Люблин в 21:00 по московскому времени.

(Денис Сафронов)

Футбол
ФК Динамо (Киев)
ФК Партизан
Николай Валуев
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