Валуев считает странным отказ игроков киевского «Динамо» пожимать руки футболистам сербского «Партизана»

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление киевского «Динамо» об отказе украинского клуба от рукопожатий с футболистами сербского «Партизана» перед матчами квалификации Лиги чемпионов.
Ранее об этом заявил главный тренер киевлян Александр Шовковский. Причиной этого решения стало участие сербского клуба в Братском Кубке-2024, который проходил в Москве.
«Странно. Согласно логике этих динамовцев сербам не пристало жать руки людям из страны, где только ленивые не зигуют на футбольных матчах», — сказал Валуев «СЭ».
Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Партизаном» пройдет 23 июля в польском городе Люблин в 21:00 по московскому времени.
(Денис Сафронов)