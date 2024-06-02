Вальверде: «Боруссия» действительно хорошо играла»

Полузащитник «Реала» Феде Вальверде прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Боруссией» (2:0).

«Мы очень мучались, особенно на протяжении первого тайма, потому что «Боруссия» действительно хорошо играла. Они были очень быстры в своих контратаках и имели несколько опасных моментов. Я рад поздравить нашего соперника с тем, как он сыграл, но еще больше я рад, что мы победили.

Анчелотти внес небольшие изменения, пытаясь изменить баланс. Он вызывал меня несколько раз, но я более или менее понимал, чего он хочет. Когда мы перешли на схему 4-3-3, это помогло — это дало нам равновесие», — приводит слова Вальверде Movistar.

«Реал» в 15-й раз стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола. По этому показателю мадридцы являются рекордсменами. За ними идут «Милан» (7 раз), «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6 раз) и «Барселона» (5 раз).