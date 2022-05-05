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Лига чемпионов

5 мая 2022, 02:16

Вальверде о победе над «Манчестер Сити»: «Еще один сумасшедший вечер»

Вальверде прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1 д.в.) в ответном матче Лиги чемпионов.

«Еще один сумасшедший вечер. Не могу не выделить наши бойцовские качества и командный дух. Мы сражались до самого конца. Когда «Сити» забил гол, казалось, что все валится из рук. Все наши усилия в предыдущих противстояниях показались напрасными. Но болельщики продолжали гнать нас вперед и здорово нам помогли. Когда голы залетают, начинаешь думать о победе», — цитирует пресс-служба УЕФА ВАльверде.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034663--real-madrid-vs-man-city/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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