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Лига чемпионов

Сегодня, 06:36

Вальверде рад, что «Реал» сумел выиграть после неудачных матчей против «Лейпцига» и «Жироны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Селтиком» (5:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Уругваец был признан лучшим игроком встречи.

«Всегда приятно получить что-то персональное, как эту награду, но главное было победить, занять первое место в группе и вернуть нашу самооценку после двух неудачных матчей против «Лейпцига» и «Жироны», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

По итогам групповой стадии «Реал» занял первое место с 13 очками. «Селтик» — на последней строчке.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035731--real-madrid-vs-celtic/
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