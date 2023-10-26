Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

26 октября, 03:08

Ван Боммел: «Антверпен» пока отстает от уровня Лиги чемпионов, это не позор»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел прокомментировал поражение от «Порту» (1:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это уровень Лиги чемпионов. Когда ты совершаешь ошибки, за них наказывают. Мы пока отстаем от этого уровня, это не позор. Просто жаль, что это произошло дважды. «Порту» — невероятно сильная и опытная команда. Мы знали, что перед нами стоит очень трудная задача», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Боммела.

«Порту» с 6 очками идет вторым в группе H. «Антверпен» располагаетеся на четвертой строчке (0 очков).

 
Фермин Лопес. «Барселону» выручает молодежь, Холанн в топ-20 лучших снайперов ЛЧ, «Боруссия» вторая после победы в Ньюкасле
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039129--antwerp-vs-fc-porto/
Марк ван Боммел
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Порту
1
0
Читайте также
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 3-го тура
Форвард «Порту» Эванилсон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
«Милан» не планирует увольнять Пиоли, несмотря на неудачные выступления в Лиге чемпионов
Гарначо могут дисквалифицировать за эмодзи гориллы под фото с Андре Онана
Канчельскис прокомментировал, что итальянские журналисты плохо оценили дебют Захаряна в Лиге чемпионов
Скандальный португалец Пепе — новый рекордсмен Лиги чемпионов. По легенде, его карьеру запустил Бышовец
Мартинес оценил игру «Барселоны» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Консейсау: «После такой игры во втором тайме могу гордиться «Порту»

Симеоне — о ничьей с «Селтиком»: «Я очень доволен игрой команды»