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Лига чемпионов

8 сентября, 08:45

Ван Бронкхорст назвал причины поражения «Рейнджерс» от «Аякса»

Мария Гусева

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст прокомментировал поражение от «Аякса» в матче группового турнира Лиги чемпионов (0:4).

«Мы очень разочарованы. Мы знали, что в Лиге чемпионов футбол будет на высоком уровне, и я думаю, это было видно. Вы должны быть на 100 процентов готовы к игре. Здесь все быстрее: прессинг, реакция, контроль мяча, скорость передач. Все было на очень высоком уровне, особенно в первом тайме, а мы не могли соответствовать этому. Мы боролись и были наказаны за каждую ошибку», — цитирует пресс-служба УЕФА Ван Бронкхорста.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Рейнджерс» примет «Наполи», а «Аякс» на выезде сыграет с «Ливерпулем». Матчи пройдут 13 сентября.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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