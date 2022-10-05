Сегодня, 05:06
Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст признал, что матч группового турнира Лиги чемпионов против «Ливеруля» (0:2) получился тяжелым.
«Конечно, поражение всегда расстраивает. Это была тяжелая игра для нас. Они начали так, как мы и ожидали — много атакуя и очень быстро перемещаясь. Всегда тяжело пропускать первый гол со штрафного, но он действительно хорошо исполнил стандарт», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронхорста.
«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования