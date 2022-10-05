Ван Бронкхорст — о поражении от «Ливерпуля»: «Это была тяжелая игра для нас»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст признал, что матч группового турнира Лиги чемпионов против «Ливеруля» (0:2) получился тяжелым.

«Конечно, поражение всегда расстраивает. Это была тяжелая игра для нас. Они начали так, как мы и ожидали — много атакуя и очень быстро перемещаясь. Всегда тяжело пропускать первый гол со штрафного, но он действительно хорошо исполнил стандарт», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронхорста.

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.