Ван Бронкхорст верит, что может исправить ситуацию в «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст заявил, что может исправить ситуацию в команде.

«Конечно, я могу все исправить. В противном случае я бы здесь не сидел. Моя работа — выигрывать матчи. Все, на чем я сосредоточен, — это завтрашняя победа. Это самое главное. Затем мы рассчитываем на выходные», — приводит STV Sport слова 47-летнего специалиста.

Напомним, что команда Бронкхорста потерпела поражение во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов и таким образом установила антирекорд турнира.

9 ноября «Рейнджерс» сыграет с «Хартсом» в рамках 15-го тура чемпионата Шотландии. Начало матча — в 22.45 по московскому времени.