Ван дер Варт — об игре Холанна против «Реала»: «Он был плох, худший игрок на поле»

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24 с «Реалом» (3:3).

«Холанн был плох, худший игрок на поле. Если он не забивает, то от его игры нет смысла. Он посредственно обращается с мячом. Даже его товарищи по команде игнорировали его», — сказал ван дер Варт Ziggo Sport.

В нынешнем сезоне норвежский форвард участвовал в 37 матчах за «Сити» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.