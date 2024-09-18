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Ван Дейк назвал невероятной игру «Ливерпуля» в матче с «Миланом»

Алина Савинова
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Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от победного матча против «Милана» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.

«Я очень горжусь тем, что стою здесь с 50 проведенными матчами за плечами. То, как мы играли, было невероятно. Новый тренер пришел со своими идеями. Произошли небольшие, едва заметные изменения во владении мячом и позиционировании. В целом ничего серьезного. Мы прекрасно провели время под руководством Юргена Клоппа и, надеюсь, то же самое будет под руководством Арне Слота», — приводит пресс-служба УЕФА слова ван Дейка.

После этой игры «Ливерпуль» с 3 очками занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге чемпионов команда проведет на своем поле против итальянской «Болоньи». Встреча пройдет 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Вирджил ван Дейк
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Милан

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