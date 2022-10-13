Ван Дейк рассказал, за счет чего «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал разгромную победу над «Рейнджерс» (7:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это было здорово. Случилось то, чего мы ожидали. Благодаря поддержке своих фанатов «Рейнджерс» полностью отдали себя игре. Нам нужно было быстро пасовать, пробираться между линиями и играть хладнокровно. В первом тайме мы могли бы сыграть и лучше, но во втором действовали просто отлично», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.