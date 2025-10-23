Ван Дейка признали лучшим игроком матча с «Айнтрахтом»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (5:1).

«Он был лидером команды, все организовывал, всегда подсказывал и всегда был вовлечен в игру. У «Айнтрахта» было всего два момента: ван Дейк провел фантастическую позиционную игру и был силен один на один. Он также был непревзойдён в воздухе и забил гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Ливерпуль» с 6 очками занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Айнтрахт» идет на 22-й строчке — 3 очка.