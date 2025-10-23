Видео
23 октября, 00:33

Ван Дейка признали лучшим игроком матча с «Айнтрахтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (5:1).

«Он был лидером команды, все организовывал, всегда подсказывал и всегда был вовлечен в игру. У «Айнтрахта» было всего два момента: ван Дейк провел фантастическую позиционную игру и был силен один на один. Он также был непревзойдён в воздухе и забил гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Ливерпуль» с 6 очками занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Айнтрахт» идет на 22-й строчке — 3 очка.

&laquo;Ливерпуль&raquo; разгромил &laquo;Айнтрахт&raquo; в&nbsp;матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.«Ливерпуль» мощно прервал кошмарную серию, у «Баварии» и «Челси» зажигали юниоры, Головин вернулся после травмы
