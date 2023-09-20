Варела: «Было очень важно победить в первой игре в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Порту» Алан Варела прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Было очень важно победить в нашей первой игре в Лиге чемпионов. Мне это придает душевного равновесия в работе и подготовке к дальнейшим испытаниям. Приняли меня очень хорошо, отнеслись все ко мне хорошо, а освоиться здесь для меня было очень важно. Надеюсь, что смогу и в дальнейшем помогать команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Варелу.

«Порту» с 3 очками идет на втором месте в группе H. «Шахтер» занимает третью строчку.