Венделл: «Порту» великолепно вел игру с «Барселоной»

Защитник «Порту» Венделл прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы великолепно вели игру. Снова мы подтвердили, что сильны в командной игре. Великолепно отыграли 90 минут против «Барселоны». Она больше владела мячом, но самые явные моменты были у нас.

Мы показали, что очень сильны и у нас есть все необходимое для выхода в следующий этап этого турнира, потому что с нашей сегодняшней игрой мы соответствуем для этого всем условиям. Мы должны следовать этому духу до самого конца и демонстрировать его», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).