Венгер считает, что ВАР ошибся в матче «Реала» с «Манчестер Сити»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что судьи допустили ошибку в первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (1:1). Незадолго до гола английской команды судья не зафиксировал аут, когда мяч вышел за пределы поля.

«ВАР должен был проверить, контролирует ли Бернарду Силва мяч или он в ауте», — приводит BeIN Sports слова Венгера.

На 67-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва остановил мяч на боковой линии поля. Однако с помощью 3D-технологий на beIN Sports выяснили, что мяч полностью пересек пределы поля и арбитр должен был зафиксировать аут.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.