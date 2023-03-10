Венгерский журналист: «Матч с «Байером» не стал провалом для Черчесова»

Венгерский журналист Ласло Борсос высказался о поражении «Ференцвароша» от «Байера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (0:2).

«Вчерашний матч не стал провалом для Черчесова, у «Ференцвароша» был четкий план по игре в защите и на контратаках, однако это сделать не получилось, поскольку «Байер» показал довольно интенсивный футбол. «Ференцварошу» не хватило качественных замен — у Черчесова в расположении было только четыре игрока первой команды, все остальные — футболисты из молодежки. Они не могут играть в стартовом составе. У Станислава Саламовича не было никакой возможности усилить игру, поскольку сейчас семь игроков травмированы. При такой ситуации сложно менять план на игру», — приводит Sport24 слова Борсоса.

Ответная игра между командами пройдет 16 марта в Будапеште.