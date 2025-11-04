Компани — о матче с «ПСЖ»: «Нас ожидает встреча с одним из фаворитов турнира»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделлился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ» в общем этапе Лиги чемпионов.

«Говоря о «ПСЖ», важно понимать, что нельзя сосредотачиваться лишь на одном игроке. Именно командная работа «ПСЖ» делает их такими сильными на каждом этапе игры. Нам нужно поверить в себя и сыграть максимально успешно. Нас ожидает встреча с победителями Лиги чемпионов и одним из фаворитов турнира», — приводит слова Компани RMC Sport.

Игра между командами состоится во вторник, 4 ноября, в Париже. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.