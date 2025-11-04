4 ноября, 09:08
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделлился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ» в общем этапе Лиги чемпионов.
«Говоря о «ПСЖ», важно понимать, что нельзя сосредотачиваться лишь на одном игроке. Именно командная работа «ПСЖ» делает их такими сильными на каждом этапе игры. Нам нужно поверить в себя и сыграть максимально успешно. Нас ожидает встреча с победителями Лиги чемпионов и одним из фаворитов турнира», — приводит слова Компани RMC Sport.
Игра между командами состоится во вторник, 4 ноября, в Париже. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.
[ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025
[ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025