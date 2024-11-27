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Компани: «Могли бы забить «ПСЖ» еще один-два мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
Венсан Компани.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Я, конечно, доволен. Нам хотелось, чтобы болельщики тоже возвращались удовлетворенными, и сегодня это так. Наш прессинг в первом тайме был очень и очень хорош. Мы могли бы забить еще один-два мяча — тогда игра пошла бы немного спокойнее. Но в целом выступление — хорошее», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).

Матвей Сафонов прыгает за&nbsp;мячом в&nbsp;матче &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;. Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Венсан Компани
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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