Компани: «Могли бы забить «ПСЖ» еще один-два мяч»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Я, конечно, доволен. Нам хотелось, чтобы болельщики тоже возвращались удовлетворенными, и сегодня это так. Наш прессинг в первом тайме был очень и очень хорош. Мы могли бы забить еще один-два мяча — тогда игра пошла бы немного спокойнее. Но в целом выступление — хорошее», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).