Компани: «Баварии» надо сохранять хладнокровие, но уверенности такая победа над «ПСЖ» придаст»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Знали, что на способны на это. Нам надо сохранять хладнокровие, но уверенности нам это придаст. Мы провели в субботу ротацию состава, и команда все сделала успешно. Пришлось вдесятером держать оборону, и команда снова дала ответ, показав, что мы способны приспосабливаться и давать результат», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на 3-е место в турнирной таблице — 9 очков. «Бавария» вышла в лидеры — 12 очков.