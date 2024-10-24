Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:14

Компани назвал причины крупного поражения «Баварии» от «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:4) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы совершенно точно выложились сегодня на 100 процентов, но наши 100 процентов сейчас недостаточно хороши. В начале второго тайма мы спешили отыграться. Забить никак не получалось, и я пошел на встряску из четырех замен. Однако и их оказалось недостаточно.В первом тайме, думаю, все мы — и вы, журналисты, в том числе — чувствовали, что в этой игре все может быть в наших руках. Однако в ключевые моменты нас превзошли. Результат тяжек, но мы должны извлечь урок из игры с таким хорошим соперником, чтобы в следующий раз использовать те возможности, которые у нас появятся.

Самый простой анализ говорит о том, что при таком контроле мяча, который у нас был, необходимо использовать его так, чтобы перехватывать у соперника инициативу. Мы создали несколько моментов, пойдя вперед, но перехватить ее за 90 минут так и не смогли. Так что, когда у него получалось, а у нас — нет, нас в итоге наказывали за отсутствие должного контроля», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-й строчке.

Игрок &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. «Барселона» ответила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8
Источник: Официальный сайт УЕФА
Венсан Компани
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Кейн: «Трижды пропустить на выезде в первом тайме — не лучшее для «Баварии» начало»
Кунде: «Победить «Баварию» вот так — это здорово»
Безумный гол Холанна: пробил пяткой в прыжке, а «Сити» оформил самую крупную победу в сезоне
Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
«Манчестер Сити» установил рекорд по беспроигрышной серии в Лиге чемпионов
«Барселона» ответила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8
Сегодня
Вчера
Неделя