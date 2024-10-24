Компани назвал причины крупного поражения «Баварии» от «Барселоны»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:4) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы совершенно точно выложились сегодня на 100 процентов, но наши 100 процентов сейчас недостаточно хороши. В начале второго тайма мы спешили отыграться. Забить никак не получалось, и я пошел на встряску из четырех замен. Однако и их оказалось недостаточно.В первом тайме, думаю, все мы — и вы, журналисты, в том числе — чувствовали, что в этой игре все может быть в наших руках. Однако в ключевые моменты нас превзошли. Результат тяжек, но мы должны извлечь урок из игры с таким хорошим соперником, чтобы в следующий раз использовать те возможности, которые у нас появятся.

Самый простой анализ говорит о том, что при таком контроле мяча, который у нас был, необходимо использовать его так, чтобы перехватывать у соперника инициативу. Мы создали несколько моментов, пойдя вперед, но перехватить ее за 90 минут так и не смогли. Так что, когда у него получалось, а у нас — нет, нас в итоге наказывали за отсутствие должного контроля», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-й строчке.