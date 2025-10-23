Видео
23 октября, 05:35

Компани: «Могли забить больше «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение над «Брюгге» (4:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня «Бавария» сыграла хорошо. Могли забить больше и отыграть «на ноль». Хорошая домашняя игра. Кроме того, сегодня на поле увидели много молодых игроков. Карл в важном матче показал, что может нам помочь, но я не сторонник шумихи. Если он продолжит в том же духе, у него будут шансы в течение всего сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«Бавария» набрала 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Брюгге» идет на 20-й строчке — 3 очка.

&laquo;Ливерпуль&raquo; разгромил &laquo;Айнтрахт&raquo; в&nbsp;матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.«Ливерпуль» мощно прервал кошмарную серию, у «Баварии» и «Челси» зажигали юниоры, Головин вернулся после травмы
Источник: Официальный сайт УЕФА
Венсан Компани
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Брюгге
