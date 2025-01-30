Верман порассуждал о потенциальных оппонентах в стыковых матчах Лиги чемпионов

Полузащитник ПСВ Джоуи Верман прокомментировал выход команды в стыковой раунд Лиги чемпионов, после победы в матче 8-го тура общего этапа первенства с «Ливерпулем» (3:2).

«Я слышал, что нашим оппонентом в стыках станет «Фейеноорд» или «Ювентус». Мы проиграли «Ювентусу» на этапе чемпионата, поэтому хотим исправить ситуацию. А если это будет «Фейеноорд» — будет странно, но в то же время здорово», — цитирует Вермана пресс-служба УЕФА.

ПСВ набрал 14 очков, занял 14-е место в турнирной таблице и вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов. Жеребьевка стыков состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.