Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:43

Верман порассуждал о потенциальных оппонентах в стыковых матчах Лиги чемпионов

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Полузащитник ПСВ Джоуи Верман прокомментировал выход команды в стыковой раунд Лиги чемпионов, после победы в матче 8-го тура общего этапа первенства с «Ливерпулем» (3:2).

«Я слышал, что нашим оппонентом в стыках станет «Фейеноорд» или «Ювентус». Мы проиграли «Ювентусу» на этапе чемпионата, поэтому хотим исправить ситуацию. А если это будет «Фейеноорд» — будет странно, но в то же время здорово», — цитирует Вермана пресс-служба УЕФА.

ПСВ набрал 14 очков, занял 14-е место в турнирной таблице и вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов. Жеребьевка стыков состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Читайте также
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Политолог рассказал об эффекте размещения «Орешника» в Белоруссии
Шара Буллет встретился с Роналду перед турниром UFC Fight Night 250
Зеленый переход на Западе зашел в тупик. И вот почему
Хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер умер от рака в 26 лет
Жителя Приангарья приговорили к 18 годам лишения свободы за поджег военкомата
Популярное видео
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«ПСЖ» был в двух матчах от позора в Лиге чемпионов. У парижан есть серьезная проблема
Мюллер: «Странно, когда победа не кажется победой»
В 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов установлен рекорд результативности игрового дня в XXI веке
Эрик Руа — о поражении «Бреста» от «Реала»: «У меня два чувства: гордость за то, что мы сделали и разочарование от конечного результата»
Ковачич: «Сегодняшний день был для «Сити» финалом»
Беллингем подчеркнул важность победы «Реала» в матче с «Брестом»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя