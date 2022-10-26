Вернер — о победе над «Реалом»: «Добились того, чего хотели»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Реалом» (3:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Селтик» оказал бы нам большую услугу, если бы выиграл. Но мы все равно добились того, чего хотели — теперь все в наших руках, и нам сейчас даже не нужно выигрывать у «Шахтера», — цитирует пресс-служба УЕФА Вернера.

«Реал» лидирует в своей группе с 10 очками и гарантировал себе выход в плей-офф. «Лейпциг» набрал 9 очков и идет вторым в таблице.