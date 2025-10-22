Дьекереш объяснил, как «Арсеналу» удалось разгромить «Атлетико»

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал победу над «Атлетико» (4:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Полагаю, мы стремимся вперед всегда. Все делаем правильно и в защите, а, как только у нас появляются моменты, мы очень сильны в их реализации. Сегодня все сыграли очень хорошо. Конечно же, я очень доволен. Считаю, мы и начали очень хорошо, и поддерживали дальше этот уровень. Конечно, и у «Атлетико» были по ходу матча хорошие моменты, но, думаю, в целом ситуацию мы контролировали. Разумеется, то, что забили четыре мяча и не пропустили, показывает, что игру мы провели очень хорошо», — цитирует официальный сайт УЕФА Дбекереша.

«Арсенал» с 9 очками и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» с 3 очками идет 18-м в таблице.