«Вильярреал» и «Манчестер Сити» сыграют в Лиге чемпионов УЕФА 21 октября

«Вильярреал» и «Манчестер Сити» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 21 октября. Игра на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале (Испания) начинается в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Вильярреале и всего вечера Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Вильярреал» — «Манчестер Сити» также доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России в прямом эфире смотреть матч можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по подписке.

Во 2-м туре турнира «Вильярреал» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2), а «Ман Сити» — с «Монако» — (2:2).