«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: Холанн выйдет в стартовом составе

«Вильярреал» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Вильярреал»: Жуниор, Моуриньо, Фойт, Вейга, Педраса, Бьюкенен, Комесанья, Партей, Гей, Пепе, Микаутадзе.

Запасные: Алькоадо, Тенас, Альтимира, Марин, Ахомах, Кардона, Морено, Парехо, Перес, Молейро, Олувасейи, Соломон.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Стоунс, Диаш, Гвардиол, Льюис, Гонсалес, Силва, Нунес, Савиньо, Доку, Холанн.

Запасные: Траффорд, Беттинелли, Аке, Айт Нури, О'Райли, Рейндерс, Ковачич, Фоден, Бобб, Мармуш, Шерки.

Игра «Вильярреал» — «Манчестер Сити» пройдет во вторник, 21 октября, и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию этого и других матчей вечера.

«Манчестер Сити» занимает девятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 4 очками, «Вильярреал» идет на 27-й строчке с 1 очком.