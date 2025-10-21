«Вильярреал» и «Манчестер Сити» сыграют в Лиге чемпионов 21 октября

«Вильярреал» и «Манчестер Сити» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Начало матча на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале (Испания) — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Вильярреал» — «Манчестер Сити» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Прямую трансляцию игры в Вильярреале ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть при наличии подписки). Параллельно сервис запустит в одном окне перекличку лучших моментов вечерних матчей (с 22.00 мск).

Во 2-м туре общего этапа «Вильярреал» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2), а «Манчестер Сити» — с «Монако» (2:2).