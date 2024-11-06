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Сегодня, 03:31

Итальяно: «Болонья» не должна была пропускать от «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Монако» (0:1) в матче основного турнира Лиги чемпионов.

«Первый тайм прошел не очень хорошо, но мы внесли коррективы во втором, и игроки отреагировали превосходно. Результат разочаровал, я считаю, что мы не должны были пропускать. Но в целом, я доволен игрой, мы уступили сильной команде, которая не дает времени для размышлений», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.

«Монако» с 10 очками поднялся на третье место в турнирной таблице. «Болонья» с 1 очком идет на 30-й строчке.

Александр Головин (слева) и&nbsp;Сэмюэл Айлинг-Джуниор. Если Головин продолжит так играть, сядет в запас. «Монако» победил «Болонью», но россиянин опять потерялся
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Монако

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