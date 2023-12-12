Сегодня, 21:08
Вингер «Милана» Кристиан Пулишич ожидает интенсивной игры от «Ньюкасла» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Это определенно будет сложный матч. Мы ожидаем очень напряженную игру, сложный стадион, но я думаю, что мы хорошо подготовились. Мы должны отдать все силы, чтобы иметь шанс выиграть и выйти из группы. «Ньюкасл» играет в интенсивном стиле, они будут создавать много моментов, отдавать много энергии, и мы должны быть готовы к этому», — приводит слова Пулишича Football Italia.
Матч между «Ньюкасл» — «Милан» пройдет в среду, 13 декабря. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «россонери» необходима победа в матче с «Ньюкаслом», а также поражение «ПСЖ» в игре с дортмундской «Боруссией».