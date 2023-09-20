Оярсабаль — о матче с «Интером»: «В последние годы «Реал Сосьедад» показал, что может дать бой любому»

Вингер «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль поделился ожиданиями от матча против «Интера» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«В последние годы мы показали, что можем дать бой любому. Эта команда конкурентоспособна и выкладывается на все сто. Не думаю, что в матче с «Интером» будет по-другому. Мы должны играть с огромным желанием и сильным духом, которые дает нам наш стадион. Мы должны сохранить желание победить», — приводит слова Оярсабаля сайт УЕФА.

Матч «Реал Сосьедад» — «Интер» пройдет 20 сентября. Начало — в 22.00 по московскому времени.