13 марта, 12:14

Винисиус эмоционально высказался после матча «Реала» и «Атлетико» в Лиге чемпионов

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал проход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Королевский клуб» одержал победу над «Атлетико». Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико», но в серии пенальти победу со счетом 4:2 одержал «Реал».

«Существует лишь один Мадрид! Какое же это удовольствие — быть частью величайшего клуба на планете!» — поделился Винисиус в своих социальных сетях.

В текущем сезоне 24-летний вингер провел 38 матчей, забив 18 голов и отдав 11 результативных передач.

  • Футболист Сапогов

    А что сказать то хотел?))) Что пенку мимо по трибунам пальнул?)) Так это видел весь мир)))

    13.03.2025

  • Opilki

    Сапог, пенальти не забил. Никто не мешает, выходи , решай, и ребята бы не мучились.

    13.03.2025

    Винисиус Жуниор
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Реал
