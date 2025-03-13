Винисиус эмоционально высказался после матча «Реала» и «Атлетико» в Лиге чемпионов

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал проход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Королевский клуб» одержал победу над «Атлетико». Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико», но в серии пенальти победу со счетом 4:2 одержал «Реал».

«Существует лишь один Мадрид! Какое же это удовольствие — быть частью величайшего клуба на планете!» — поделился Винисиус в своих социальных сетях.

В текущем сезоне 24-летний вингер провел 38 матчей, забив 18 голов и отдав 11 результативных передач.