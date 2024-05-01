Винисиус признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2). 23-летний бразилец в этой встрече оформил дубль.

«Он был опасен каждый раз, когда касался мяча, и демонстрировал великолепные движения, создав себе пространство для первого гола. После перерыва его передача привела к тому, что Родриго оказался в штрафной перед пенальти, который он реализовал и сделал счет 2:2. Звездная игра от Винисиуса», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.