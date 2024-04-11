Винисиус сравнялся c Месси по количеству голевых передач в матчах плей-офф Лиги чемпионов

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнялся с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси по результативным передачам в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» бразилец отдал 2 голевые передачи. На его счету стало 12 результативных пасов в матчах плей-офф главного еврокубка. По этому показателю он сравнялся с Лионелем Месси (12).

Для этого результата аргентинец провел 79 матчей, а бразилец 22 встречи.

В текущем сезоне 23-летний Винисиус сыграл 29 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро. Контракт игрока со сливочными рассчитан до конца июня 2027 года.