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Лига чемпионов

Сегодня, 21:30

Винисиус сравнялся c Месси по количеству голевых передач в матчах плей-офф Лиги чемпионов

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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнялся с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси по результативным передачам в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» бразилец отдал 2 голевые передачи. На его счету стало 12 результативных пасов в матчах плей-офф главного еврокубка. По этому показателю он сравнялся с Лионелем Месси (12).

Для этого результата аргентинец провел 79 матчей, а бразилец 22 встречи.

В текущем сезоне 23-летний Винисиус сыграл 29 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро. Контракт игрока со сливочными рассчитан до конца июня 2027 года.

Винисиус Жуниор
Лионель Месси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер Майами
ФК Реал
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